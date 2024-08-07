韩外长：安理会在解决冲突上存局限 北俄合作为典型案例

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官赵兑烈强调，联合国安理会在调解国际冲突上暴露出了局限，为预防冲突，应把人道主义援助和开发与和平安全问题挂钩处理。赵兑烈为出席第79届联合国大会高级别会议而访问美国纽约，并于当地时间25日出席了安理会“为和平展现领导力”公开辩论会。赵兑烈在会上表示，近期国际冲突的走向暴露出安理会在有效解决问题方面的局限，有必要寻求根本性的问题解决方法。赵兑烈举例说，俄罗斯和北韩违反安理会制裁决议、持续进行军火交易，敦促俄罗斯和北韩遵守在该会场上通过的安理会有关决议。赵兑烈指出，当今世界，从贫困、难民危机、到资源分配等许多人道主义挑战均与安全和开发问题存在直接关联，安理会应首先努力解决矛盾的根本原因。赵兑烈力陈，为解决根本原因，有必要采取把人道主义援助和开发与和平安全挂钩的整合、连贯的解决方法。另外，赵兑烈指出，考虑到近期安理会常任理事国之间的利益关系，韩国等选举产生的非常任理事国的作用日益重要，选举产生的理事国可把多元的观点和展望拿到对话桌上，促进对话，并在常任理事国间发挥桥梁作用。包括联合国成员国在内，共有93个国家出席了当天的安理会公开辩论会，与会国在会上自由阐述了关于维护国际和平与安全的意见。