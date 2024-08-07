韩党政召开振兴理工科协商会 推进硕士专项奖金等多项补贴

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韩国国际广播电台报道：为培养科学技术人才，韩国政府和执政党国民力量党拟推动出台向理工科研究生发放全年研究生活奖金、向1000名硕士发放一年500万韩元的“硕士专项奖学金”等扶持政策。政府和执政党表示，26日在国会召开“振兴理工科”党政协商会议，讨论了包含上述内容的科技人才扶持政策。政府和执政党决定，除了目前正在发放的科学奖学金、研究奖学金，明年将向理工科研究生发放研究生活奖金，硕士每月80万韩元、博士每月100万韩元。政府和执政党还将为1000名硕士提供全年500万韩元的“硕士专项奖学金”（暂定名）。另外，政府和执政党决定推进制定《研究行政服务先进化法》，以提高国民对科学技术人才的认知。政府和执政党还一致认为，有必要修改《理工科补助特别法》，为根据科学技术人才的成长周期制定有体系、有效的定制型扶持政策提供依据。国民力量党党鞭秋庆镐在会上就近期科技人才流失海外的现象指出，党政必须坚定培养并扶持优秀科技人才的决心，认识人才是为未来做准备的关键，共同集思广益。国民力量党政策委员会主席金相勋也指出，受学龄人口减少的影响，到2050年，理工科研究生人数将从目前的约12万名减少至5万名，十分令人担忧，制定持续扶持科技人才成长发展的战略至关重要。