韩国近四成老年人家庭为独居老人 五名中一名无人可求助

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韩国国际广播电台报道：据调查，去年韩国65岁及以上老年人家庭中，38%为独居老人，其中5人中有1人表示，没有可以寻求帮助的人。统计厅26日公布的《2024年老年人统计：独居老人的生活和认知》显示，去年65岁及以上老年人家庭总计565.5万户。其中独居老人家庭为213.8万户，占总户数的37.8%。独居老人家庭占比逐年上升，预计到2052年将达到42.1%。在独居老人家庭中，32.8%仍然在工作，这一比例低于65岁及以上老年人的整体就业率（37.3%）。对于生活费来源的问题，49.4%的独居老人表示独自筹措；33.2%表示依靠基础养老金等政府或社会团体的援助，这一比例高于老年人总体水平（15.4%）。另外，独居老人的社会孤立现象较为凸显。18.7%的独居老人表示，没有可以寻求帮助的人；19.5%表示没有交流对象。既无可求助的人、也无交流对象的独居老人占比为8.5%。在主观性健康评价方面，44%的独居老人认为自己的健康状况较差，高于老年人总体水平（33.3%）。21.4%的独居老人表示，走路、爬楼梯存在困难。不过独居老人的压力相对较小。31.8%的独居老人表示感受到压力，低于老年人总体水平（35.8%）。