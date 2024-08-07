韩政府对西方国家发表以色列和黎巴嫩停战声明表示支持

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韩国国际广播电台报道：对于西方国家要求处于武装冲突的以色列和黎巴嫩真主党武装立即停战的联合声明，韩国政府表示“完全支持”。韩国外交部27日以发言人名义发表声明称，政府欢迎美国和法国等国家发表联合声明，敦促以黎边境地区立即停战21天。韩国完全支持这一声明，并表示，当事国应立即接受停战建议，为缓解地区紧张局势而继续努力。据悉，当地时间25日，美国、澳大利亚、加拿大、欧盟、法国、德国、意大利、日本、沙特阿拉伯、阿联酋，英国和卡塔尔等12个国家发表联合声明，敦促在黎以边境地区立即停火21天后，寻求外交解决途径，但以色列断然否定了停火的可能性。以色列外长伊斯拉埃尔·卡茨（Israel Katz）当地时间26日在社交媒体推特上表示，黎巴嫩边境北部不会停战，战斗将持续下去，直到战胜黎巴嫩恐怖组织真主党武装、以及北部居民安全返回为止。以色列当地媒体《时代》报道称，以色列总理办公室尚未对停战提议作出回应。以色列从23日开始对黎巴嫩进行大规模空袭。以色列当地时间26日表示，已经完成了向黎巴嫩出动的模拟训练，暗示已做好进入地面战的准备。黎巴嫩也于24日针对以色列情报机构摩萨德（Mossad）向特拉维夫发射了弹道导弹，并持续进行火箭攻击。