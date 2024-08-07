韩政府投入3.3万亿韩元健保财政推进大型综合医院结构转型

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韩国国际广播电台报道：医生集体行动中央灾难安全对策本部第二次长李祥敏（行政安全部长官）27日表示，政府每年将投入3.3万亿韩元的健康保险财政，从下月开始推进上级综合医院结构转型试点项目。李祥敏当天在政府首尔办公楼举行的中央对策本部会议上表示，政府将落实包括上级综合医院结构转型等在内的医疗改革第一轮实施方案，五年内共将投入20万亿韩元。李祥敏表示，将以专科医生和医生助理（PA）护士为主重组上级综合医院的人员结构，医院将集中于重症、罕见疾病等高难度诊疗，轻症患者使用的普通病床将减少5~15%。为此，每年将投入3.3万亿韩元的健康保险财政，上调重症手术费用，并增加50%的重症患者病床，通过试点项目提高重症患者诊疗能力，构建包括急救医疗在内的可持续诊疗体系。李祥敏强调，最近公开的2024年经合组织（OECD）卫生统计显示，以2022年为准，在每千人口临床医生数排名中，韩国和墨西哥在经合组织成员国中垫底。如果不增加医生数量，就很难确保基础医疗和地区医疗正常化所需的医疗人员。李祥敏表示，政府为了让国民在何时何地都不用担心、享受优质的医疗服务，正在加快推进包括增加医学院扩招在内的医疗改革。希望医疗界也能参与医疗改革，使国家的医疗体系恢复正常。