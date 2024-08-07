韩日时隔39年在东京举行“第七矿区”共同开发会议

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韩国国际广播电台报道：韩日27日在东京举行了讨论共同开发蕴藏石油和天然气的济州岛南部“第七矿区”的务实性会议。这是韩日时隔39年重启资源开发会议。两国外交和工业单位当天在东京根据《韩日大陆架共同开发协定》（JDZ协定）举行了韩日共同委员会第六次会议，就协定履行问题进行了讨论。韩国外交部国际法律局局长黄俊植、产业通商资源部资源产业政策局局长尹昶现，日本外务省亚洲大洋洲局审议官大河内昭博、经济产业省资源能源厅资源燃料部长和久田肇与会。共同委员会是讨论履行协定的局长级协议体，自1985年第五次会议以来，39年来从未举行过，此次重新召开。韩国外交部官员表示，政府将考虑到协定的内容，从多方面研讨应对方案，为维护国家利益竭尽全力。日本外务大臣上川阳子也在当天的例行记者会上表示，是否停止或延长协定将综合判断各种情况，妥善加以应对。韩日大陆架覆盖8万平方公里的海域，包括7个矿区。韩日两国于1978年签署了为期50年的协议，共同开发相关海域。截至2028年，在任何一方于三年前发出书面通知之前，该协定将继续有效。韩日两国曾于1978年至1987年和2002年进行了两次联合勘探，但并没有发现具有经济效益的油井。此后，日本以经济性不足等为由，没有继续与韩方进行共同勘探、研究和协商。