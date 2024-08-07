石破茂当选日本自民党总裁 将接任日本首相

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韩国国际广播电台报道：在韩日历史问题方面持较为温和态度的石破茂（现年67岁）当选日本自民党总裁，将接任日本新任首相。日本执政的自民党27日下午在东京党部举行了总裁选举，该党前干事长石破茂获选为第28任自民党总裁。在当天的最终投票中，石破茂获得215票，以21票之差战胜获得194票的日本经济安全保障担当大臣高市早苗。参加本次自民党总裁选举的人员共计9人，石破茂在第一轮投票中获得154票，以27票之差落后于高市早苗（181票），但在最后一轮投票中戏剧性地反败为胜。石破茂将在预定于下月1日举行的日本临时国会会议上被选为新任首相。石破茂在韩日历史问题上提出了不同于右翼势力的意见。2019年8月，韩国政府决定终止《韩日军事情报保护协定》（GSOMIA）后，他在自己的博客上发表了批评日本政府的文章，并提到了德国在战后的反省。当时他指出，日本战败后没有直视战争的责任，成为各种问题的源泉，这种情况今天也以多种形式浮出水面。石破茂强调，日本和韩国也有不少人认为不能这样下去，希望问题能获得解决，回到过去小渊惠三首相和金大中总统时期那种良好关系。2018年11月，石破茂在早稻田大学发表演讲时表示，应该认识到日本合并韩国的历史。他还说，在应对韩国大法院对强制征用韩国劳工的判决时，也应该考虑到这一点。石破茂并没有参拜过供奉太平洋战争甲级战犯的靖国神社。