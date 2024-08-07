韩中外长就促进双边首脑会谈事宜达成共识

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部透露，韩国和中国外长就11月在秘鲁召开的亚太经合组织(APEC)会议期间促进双边首脑会谈达成共识。韩中外长，决定在11月的亚太经合组织峰会上继续进行高层交流。据韩国外交部透露，韩国外交部长官赵兑烈和中共中央政治局委员、外交部长王毅当地时间28日在美国纽约举行了约45分钟的会谈。双方决定，在11月于秘鲁举行的亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议等今年的多边会议上，继续进行高层交流。赵兑烈长官在会议开场白中表示，韩中两国在今年的亚太经合组织峰会等契机下，就继续保持良好的交流势头达成了共识，期待此次与王毅部长的对话能成为在11月APEC峰会时达成韩中高层交流共识并予以落实的契机。双方原计划以明年11月时隔20年在韩国举行的庆州亚太经合组织会议为契机，促成两国首脑会谈。有鉴于今年急剧活跃的两国政府和民间交流，正在加快首脑级交流的进程。据韩国外交部透露，王毅外长表示支持明年韩国发挥亚太经合组织轮值主席国的作用，并积极予以合作，使明年11月在庆州举行的亚太经合组织首脑会议取得丰硕成果。据悉，中国国家主席习近平自2014年以后没有访问过韩国。如果明年参加庆州亚太经合组织峰会，习近平主席将是时隔11年再次访韩。赵兑烈长官在当天的会谈中表示，北韩通过接连发射弹道导弹、首次公开铀浓缩设施等各种挑衅，正在加剧紧张气氛。再次阐明了中国应该在韩半岛问题上发挥建设性作用的现有立场。中国外交部长王毅表示，朝鲜半岛不能发生战争，维护半岛和平与稳定符合各方的共同利益。中方将继续为促进和谈，维护半岛永久稳定发挥建设性作用。