国际原子能机构：将继续促进对北韩的核查活动

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韩国国际广播电台报道：国际原子能机构(IAEA，The International Atomic Energy Agency）总干事拉斐尔·马里亚诺·格罗西（Rafael Mariano Grossi）26日在接受美联社采访时表示，国际社会须承认北韩拥有核武器的同时展开对话，从而引起争议。随后，该机构解释说，格罗西总干事的这番话意味着需尽快解决北韩非法进行核开发计划的问题。国际原子能机构发言人弗雷德里克·达尔（Fredrik Dahl）当地时间27日在回答韩联社电子邮件提问时表示，格罗西在接受媒体采访时反复强调联合国安理会决议所具有的有效性，同时主张与北韩对话的必要性。国际原子能机构表示，格罗西的上述表述并不是承认北韩为核拥有国、并将裁军问题视为协商对象，而是为了扭转北韩非法的核计划、接受现场核查而有必要努力进行对话。国际原子能机构总干事格罗西认为，联合国安理会有关北核问题的决议有效，并发出“要解决北核问题就必须对话”的信息，称北韩是“事实上的核拥有国”。国际原子能机构发言人弗雷德里克·达尔表示，为了将国际原子能机构的核查验证活动保护措施适用于北韩而制定的最新报告中，请参考包括第36项在内的全部内容。该报告考虑到无核化措施而包含了国际原子能机构验证北韩核计划的各个事项。报告中的第36项规定，北韩必须完全遵守联合国安理会决议而制定的义务，有效履行《不扩散核武器条约》(NPT)，国际原子能机构需迅速进行合作。同时，国际原子能机构总干事还写道，该机构的核查团继续追求解决北韩在没有履行《不扩散核武器条约》期间发生的所有未解决的问题。