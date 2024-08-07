韩联参：韩国海外派兵部队在当地受到好评

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韩国国际广播电台报道：韩国联合参谋本部(简称“韩联参”)29日表示，在困难的环境中执行任务的海外派兵部队在当地受到好评。在韩国建军76周年的国军节（10月1日）即将到来之际，韩联参公开了派驻亚丁湾的青海部队、派驻黎巴嫩的东明部队、南苏丹的韩光部队、阿联酋的阿克部队等海外派兵部队的活跃情况与当地相关人士和居民的采访视频。韩联参表示，在亚丁湾海域执行国际海上交通保护任务的青海部队今年迎来了派兵15周年。派兵期间，青海部队24次击退了34艘海盗船、护送了510多艘韩国轮船和1900多艘外国轮船。担任驻东非的美军司令部联合机动部队战略企划次长的陆军中校凯文·梅里尔（kevin maryl）评价说，韩国青海部队在亚丁湾执行作战任务，为杜绝相关地区的海盗活动、恢复不稳定的安保状况竭尽了全力。2007年被派遣到黎巴嫩联合国维和部队的东明部队在进行军事作战的同时，还执行医疗支援、社会基础设施建设、韩国语和跆拳道培训等对民间的支援任务。韩光部队从2013年开始在南苏丹执行和平定居及重建支援任务。该部队近11年来共修筑了2185公里的道路，为当地约2万居民提供医疗救助服务。经过这些努力，韩光部队被联合国南苏丹共和国特派团(UNMISS)评价为“联合国军最高模范部队”。为了与阿联酋(UAE)的军事合作，韩国在2011年向该国派遣了阿克部队。到目前为止，该派遣部队与阿联酋军队共进行了40次联合训练。韩联参表示，阿联酋军队在2016年外国军队中唯一向阿克部队无偿提供具备专用设施的驻扎用地，阿克部队的重要性略见一斑。