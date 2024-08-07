韩国斯洛伐克首脑会谈举行 建立战略伙伴关系

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统和对韩国进行正式访问的斯洛伐克总理罗贝尔特·菲佐（Robert Fico）举行首脑会谈，签署了将两国关系提升为“战略伙伴关系”的联合声明。首脑会谈于30日上午在龙山总统办公室举行。尹锡悦总统表示，双方通过会谈重申了构成两国伙伴关系之基础的自由、人权、法治等共同价值的重要性，并就在双边、地区、多边和全球事务中进一步紧密合作达成了共识。由此，韩国与维谢格拉德集团（V4：斯洛伐克、捷克、波兰、匈牙利）所有成员国均建立了“战略伙伴关系”。韩国也是斯洛伐克首个建立战略伙伴关系的亚洲国家。两国首脑同意，通过战略伙伴关系加强在政务、安全、国防、经济贸易、科学、医疗、社会、文化、国际等领域的全方位合作。两国商定签署全面性能源合作谅解备忘录，扩大在核电、可再生能源、氢气等各类无碳能源领域的合作基础。两国还签署了关于建立《贸易投资促进框架》（TIPF）的谅解备忘录，为韩国企业在两国贸易投资、产业、供应链等领域进一步扩大进入斯洛伐克市场奠定了合作框架。韩国和斯洛伐克贸易额从2020年的约30亿美元升至去年的约40亿美元，呈现出持续增长的趋势。两国还计划加强外交部、国会、有关部门等各层次的交流与对话，维持两国间定期高级别交流的基调。与此同时，两国首脑商定扩大社会、文化、人员交流领域的合作，增进两国国民间的互相理解，并继续努力推动签署韩国-斯洛伐克打工度假（Working Holiday）协定，支持地方间缔结姐妹关系。菲佐对尹锡悦总统的“大胆构想”和旨在实现自由、和平、繁荣的统一韩半岛的“8.15统一基本政策”表示支持，并对违反联合国安理会决议的俄北军事合作、北韩境内人权侵犯状况表示担忧。总统室表示，菲佐总理此次访韩为深化两国在能源、贸易投资、国防军工等核心领域的关系奠定了基础。