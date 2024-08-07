韩外长：韩国从联合国受援国发展为多边主义拥护者

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官赵兑烈在联合国讲话中指出，曾是联合国受援国的韩国如今将作为联合国等多边主义体系的拥护者，扮演促进者、支持者、先导者的角色。赵兑烈还指出，北韩和俄罗斯持续进行非法军火交易，破坏世界和平，呼吁国际社会关注并支持韩国政府提出的旨在实现自由和平之统一韩半岛的“8·15统一基本政策”。赵兑烈当地时间27日在“第79届联合国大会”上代表韩国政府发表讲话时指出，韩国认识到自身对多边主义体系的亏欠以及成长为多边主义体系拥护者的能力，致力于成为全球中枢国家。赵兑烈指出，韩国战争后满目疮痍的韩国在联合国的援助下实现了民主主义和繁荣，韩国的案例是对主张多边主义失灵的失败主义观点的解毒剂。赵兑烈提出，为修复联合国等多边主义体系，韩国愿意成为可持续和平的促进者、可持续开发和气候变化行动的支持者、新规范和治理方式的先导者。赵兑烈还对违反联合国对北制裁决议的北俄军火交易提出谴责，呼吁国际社会支持“8·15统一基本政策”。赵兑烈指出，北韩向俄罗斯提供导弹和数百万枚弹药，展开军事合作。身为核不扩散机制的创建成员之一和安理会常任理事国的俄罗斯与北韩展开非法武器交易，实在令人愤慨。赵兑烈谴责说，北韩的核开发项目和人权打压是一体两面，北韩打压居民的人权，把原本应用于挨饿国民的稀少资源拿来开发大规模杀伤性武器。赵兑烈表示，尹锡悦总统公布的“8·15统一基本政策”提出了自由、和平、繁荣的统一韩半岛这一愿景。