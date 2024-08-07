“国军节”举行游行活动 下午1时至6时世宗大路等全面管制

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韩国国际广播电台报道：韩国纪念建军76周年的“国军节”将举行街道游行活动，世宗大路等将实施全面管制。首尔警察厅29日表示，因军队官兵和装甲部队游行，游行路段将于10月1日实施交通管制。10月1日下午1时40分至3时20分，军队官兵搭乘的大巴和K2坦克等装甲部队将从首尔机场出发，沿途所经献陵路、良才大路、铜雀大路、显忠路、汉江大路的车道均将受到管制。该时间段内，普通车辆不得进入上述公路，公交汽车将在行驶至距离最近的地铁站后返回。另外，果川大路（关门交叉路口-舍堂站）、铜雀大路（舍堂站-梨水站-梨水交叉路口）将全面管制，显忠路梨水交叉路口至显忠院路段将实施双向交通管制，铜雀大桥的车辆通行也将受限。另外，下午2时至6时的游行路段、即世宗大路崇礼门至光化门也将实施全面管制。市中心通行车辆须绕道南大门路（钟路1街-乙支路入口-韩国银行-崇礼门）和统一路（西大门-义州路）方向，西小门路（警察厅-市厅）的车辆通行从游行结束后的4时30分起恢复。游行结束后，军队官兵和装甲部队将分别在孝子路、社稷路集合并返回部队，届时交通管制将按序解除。首尔警察厅计划部署1400名交通警察、军事警察等，并设置交通指南牌，确保交通安全并尽可能减少市民的不便。