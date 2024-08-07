自民党总裁石破茂1日正式出任第102任日本首相并组建新内阁

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韩国国际广播电台报道：新当选的自民党总裁石破茂在1日的临时国会上正式出任第102任日本首相，并组建新内阁。上月27日在执政党自民党总裁选举中成功当选的石破茂通过1日在临时国会众议院和参议院举行的指名选举中当选为新首相。由于自民党和联合执政党公明党分别占据众议院和参议院过半议席，因此，石破茂总裁被提名为首相成为定局。之后，石破茂首相通过接受德仁天皇任命状等仪式，并正式成立新内阁。据当地媒体报道，石破茂首相将大举启用自己的亲信，同时也会照顾在首相选举最后的投票时支持自己的岸田文雄和前首相菅义伟方面的人士。被称为“岸田派”的现任日本内阁官房长官林芳正被指定为首相官邸二号人物官房长官，预计将连任。在内阁主要官员人选方面，多家日本媒体预测，与石破茂总裁关系密切的前防卫大臣岩屋毅将担任外务大臣；曾担任过防卫大臣一职的中谷元将再次出任该职；原内阁官房长官加藤胜信将出任财务大臣；阿部俊子出任文部科学大臣；现任内阁官房长官林芳正有望留任。石破茂总裁在就任首相和组建内阁后，于10月27日提前举行国会众议院选举。日本媒体分析认为，此举意在利用其当选热度“短期决战”，重新巩固因"秘密资金丑闻"导致支持率暴跌的党的政权基础。