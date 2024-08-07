北韩驻联合国大使：北韩不会就“合法的自卫权”讨价还价

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韩国国际广播电台报道：北韩驻联合国大使金成表示，我们不会围绕合法自卫权回到过去，也不会就“拥核国”地位进行讨价还价。金成大使当地时间9月30日在美国纽约联合国总部举行的第79届联合国大会一般性讨论会上代表北韩发表演讲时表示，北韩不会围绕主权国家的合法权利“自卫权”回到遥远的过去，也不会通过全体人民的斗争而树立起来的国威与任何人进行讨价还价。从而显示了北韩将拒绝无核化协商，维持“核拥有国”的地位。金成大使还表示，无论谁执政美国，北韩所面对的都是美国国家本身，而不是一个行政部门。同样，美国的任何政权都要面对变化的北韩。金成还主张，美国把行使主权国家合法的自卫权当作威胁，把对任何人都不会造成任何伤害的行为谩骂为挑衅，强调了开发核武器和弹道导弹的正当性。韩国驻联合国代表部副大使金相镇(音译)在联合国大会现场行使对金成大使演讲的答辩权，其反驳称，北韩为了将核武器开发予以正当化而指责韩国和美国等是"完全没有根据的主张"。问题的根本原因是北韩直接违反了安理会决议，持续开发非法的核武器和弹道导弹、并发出先发制人的核攻击的威胁，加剧了韩半岛及其区域的紧张局势。金相镇表示，韩国和美国国防部门对核武器的遏制态势是对北韩军事威胁的应对。他强调说，非法、且持续增加的北韩核导威胁是韩国和美国扩大合作的主要原因，而不是相反。