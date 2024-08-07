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韩国国际广播电台报道：北韩将于下周修改宪法，明确把大韩民国定义为“第一敌对国家”，并以反映“海上边界”等领土规定的内容进行修宪，其具体内容和修改范围备受关注。北韩于上月15日在最高人民会议常任委员会议上决定，将于本月7日举行“第十四届最高人民会议第十一次会议”，审议社会主义宪法修正案。这是北韩国务委员长金正恩今年1月通过最高人民会议施政演说指示修宪后，时隔9个月再次修改宪法。当时，金正恩委员长在宪法中删除了“自主、和平统一、民族大团结”、“北半部”等表述，同时指示将韩国视为“彻头彻尾的第一敌对国家”、“不变的主敌”的内容反映在教育中。现行北韩宪法从序言开始，作为金日成、金正日的“伟业”和“国家任务”，明确规定致力于“祖国统一”。但根据金正恩委员长的指示，修改后宪法中的这些表述很有可能被全部删除。例如，“伟大领袖金日成同志和伟大的领导人金正日同志把国家的统一作为民族至高无上的任务”（序言）、“朝鲜民主主义人民共和国在北半部加强人民政权（略）、在自主、和平统一、民族大团结的原则下为实现祖国统一而斗争”（第9条）等都是删除的对象。北韩国务委员长金正恩今年1月表示，发生战争时，反映完全占领、平定、收复大韩民国并编入共和国领域的问题至关重要。韩国统一研究院研究委员吴庚燮1日在与韩联社的通话中表示，根据金正恩的发言，无论以何种形式，都会加入“发生情况时，将使用核武器实现吸收统一”的内容。尤其是根据金正恩委员长的领土条款新的指示，西海“海上边界”将如何规定备受关注。北韩研究生院大学校长梁茂进指出，如果北韩以海上边界的名义向南下调海上警戒线，将导致军事紧张加剧，南北韩间发生冲突的忧虑会增加。北韩的社会主义宪法于1972年12月在“第五届最高人民会议第一次会议”获得通过。之后，到去年9月“第十四届最高人民会议第九次会议”为止，进行了十次修改。