韩国今年9月份对外出口同比增长7.5%

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韩国国际广播电台报道：韩国9月份对外出口同比增加7.5%，达到587.7亿美元，连续12个月保持增长趋势。其中，半导体出口刷新了历史新高，汽车出口也时隔四个月恢复了增长势头。韩国产业通商资源部1日发布了包含上述内容的《9月进出口动向》资料。其中，在韩国十五大主要出口产品中，半导体、无线通信设备、计算机、汽车、船舶、生物健康等六大领域对外出口出现增长。尤其是作为最大出口品种的半导体9月份的出口额达到了136亿美元，同比增长了37.1%。半导体出口连续11个月呈增长趋势，自今年6月以来时隔三个月刷新了历史最高业绩。产业通商资源部表示，随着新智能手机的上市、人工智能服务器的新投资项目等需求的扩大，以存储器为中心的需求持续不断，存储器固定价格与去年同期相比上升了两位数。从各地区来看，随着半导体、无线通信设备出口的增加，韩国对华出口创下了今年最高业绩117亿美元。对华贸易收支也因出口增加实现了5亿美元顺差，时隔七个月再次扭亏为盈。韩国对美出口额增加了3.4%，达到历年9月份最高值104亿美元。韩国对欧盟(EU)的出口额为60亿美元，无线通信、电脑等IT产品出口大幅增加，连续两个月创下了单月最高出口业绩。据统计，上月韩国进口额为521.2亿美元，同比增长2.2%。同月贸易收支顺差66.6亿美元，连续16个月保持顺差。另外，第三季度的出口额为1739亿美元，比去年同期增加了10.7%。在此期间，半导体出口额为367亿美元，刷新了季度历史最高纪录。第三季度贸易收支顺差为139亿美元，顺差规模同比扩大75亿美元。