今年上半年服用ADHD治疗剂的患者接近去年全年水平

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韩国国际广播电台报道：据悉，韩国今年上半年服用注意力缺陷多动症（ADHD）治疗剂“哌甲酯(利他灵，Methylphenidate)”的患者已经接近去年患者的总数。据食品医药品安全处的《医疗用麻醉药品月刊动向》9月刊统计，今年上半年服用哌甲酯配方患者的人数为25.6848万名，这相当于去年全年28.0663万名接受哌甲酯配方治疗患者的近90%。“哌甲酯”是刺激中枢神经系统、提高注意力的医疗用麻醉药品。它是治疗6岁以上儿童和青少年注意缺陷多动症（ADHD）的药物，如果滥用该药品，不仅会引起头痛、失眠等副作用，严重时还会出现幻觉、妄想，因此须谨慎使用。部分人士认为，哌甲酯可以提高精神和注意力，因此被误认为是“学习好的药物”。对于服用哌甲酯患者数量大幅增加的原因，食品医药品安全处表示，这是由于患者就诊精神卫生门诊的机会有所改善，但其表示，正在分析准确的原因。注意缺陷与多动障碍（ADHD）是一种以注意力无法持久集中、过度活跃和情绪易冲动为主症的神经发育障碍。常在儿童时期发病，多数在学龄前期开始出现，主要分为儿童青少年ADHD和成人ADHD两种类型。原因尚未明确，但多认为是受遗传与环境等多种因素的综合影响。