韩国计划从中国进口1100吨白菜

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韩国国际广播电台报道：韩国农林畜产食品部长官宋美玲9月30日在政府世宗办公大楼召开的例行记者恳谈会上表示，为了稳定白菜价格，政府计划陆续进口1100吨中国产白菜。宋美玲长官透露，继上周进口16吨中国产白菜后，本周为止共进口100吨，今后将以每周 200 吨的速度，到下月为止累计将进口1100吨。她还表示，白菜收成比预期要好，如果供应量增加，就没有必要全部进口这批白菜。希望韩国白菜生长良好，确保市场消费。针对消费者对中国产白菜的卫生状况表示担忧的问题，宋美玲长官补充说，有关部门正在对从地里挖出来的新鲜白菜进行检疫和卫生检测，并在储备基地对希望了解这批白菜的企业予以公开。当被问及是否也会向普通消费者销售中国产白菜时，宋美玲长官回答说，目前打算分头管理。如果情况恶化，准高冷地白菜价格过于昂贵，或消费者要求允许他们购买的话，政府将会报告相关情况。宋美玲长官对持续高涨的白菜价格表示，上周和本周为止是“白菜难”的高峰期。白菜价格和数量将从下个月开始恢复正常。她还解释道，像之前“苹果难”一样，在腌制辛奇季节之前，每周将召开白菜繁育管理协议体会议，以管理白菜收成。这周还会发表白菜营养剂支援方案。