尹锡悦总统首次检阅“玄武-5”型弹道导弹和阅兵方队

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦1日在京畿城南市首尔机场举行的“建军76周年国军节”纪念仪式上进行检阅，对韩军做出的献身与辛劳表示了慰问。据悉，身着黑色西服和紫色领带的尹锡悦总统抵达首尔机场，受到了国防部长官金龙显和军队主要人士的迎接。尹锡悦总统走上检阅台，与国会副议长朱豪英、国民力量党代表韩东勋、国民力量党党鞭秋庆镐等握手致意。尹锡悦总统将1日成立的战略司令部的旗帜授予战略司令部司令陈永承(音译)。他表示，战略司令部将成为免受北韩的核武器和大规模杀伤性武器侵害、守护国家和国民安全的核心。尹锡悦总统接着与国防部长官金龙显一起乘坐一号阅兵车，在首尔机场跑道上检阅了阅兵徒步方队和装备部队官兵。尹锡悦总统当天检阅了首次公开的高重量超威力的“玄武-5”型弹道导弹，并参观了由F-15K战斗机出击和空中战力战术机动演示、特战部队将士们的跆拳道示范和集体降落、陆海空联合高空降落等的国土守护决议活动，并对进行任务完成报告的联合降落队举手敬礼。韩军主要任职干部和历届三军参谋总长和司令、大法院院长曹喜大、宪法裁判所所长李悰錫、中央选举管理委员会委员长卢泰岳、国防革新委员会副委员长金宽镇、统一部长官金暎浩、国家报勋部长官姜贞爱等出席了纪念仪式。另外，6·25韩国战争参战勇士及其后裔、局部战争及现行作战有功将士、预备役及报勋团体等1200余人和预先申请参观的国民参观团5100余人也一同出席。尹锡悦总统在国军节纪念仪式结束后举行的庆祝宴会上表示，和平不是用语言而是用力量守护的，守护韩国安全与和平的力量就是今天国民所确认的强大的国军。他还表示，韩国政府将培养强大的国军，进一步巩固安保态势。作为国军统帅，将竭尽全力地优待将士，让身着军装的官兵们感到无比自豪。