第29届釜山国际电影节2日开幕 63个国家224部影片参展

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韩国国际广播电台报道：第29届釜山国际电影节（BIFF）于10月2日举行，为期10天。电影节当天下午7点开始在釜山海云台电影殿堂露天剧场拉开帷幕，演员朴宝英和安宰弘担任开幕式主持。今年的电影节分别在电影殿堂、CGV Centum City、乐天Cinema Centum City等7家影院的28个银幕放映开幕影片金相满执导的Netflix电影《战，乱》等63个国家的224部作品。在“新浪潮”竞赛单元，包括描绘独自留在世界上的十三岁孩子生存的韩国电影《秀妍的旋律》（导演崔钟龙）在内，中华圈、中亚、东南亚等十部作品将展开竞争。今年的电影节将推出一个讲述十几岁青少年故事的特别企划栏目《十多岁青少年的内心，十多岁青少年的电影》。上映作品包括在2023年戛纳国际电影节获得“影评人周”单元大奖的《虎纹少女》（导演余修善）、获得2023威尼斯电影节最佳男演员奖的《风之城》（导演普雷夫）、入围2024年戛纳电影节关注单元的《我的阳光》（导演奥山大史）等在主要国际电影节上备受关注的作品。釜山国际电影节将于11日上午举行闭幕新闻发布会，并于当晚在电影殿堂露天剧场举行各部门颁奖典礼，接着放映闭幕影片《生后世》（导演邱金海），结束为期十天的日程。