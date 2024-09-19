尹锡悦对《殉职海军陆战队队员特检法》《金建希特检法》等行使否决权

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦对在野党的主导下上月19日在国会全体会议中通过的所谓《殉职海军陆战队队员特检法》（全称为《任命特别检察官以查明殉职海军陆战队队员调查及隐瞒事件真相等相关法案》）、《金建希女士特检法》（全称为《任命特别检察官以查明尹锡悦总统配偶金建希操纵股价事件真相等相关法案）、《地区货币法》（全称为《关于使用地区商品券的部分法律案》）提出了再议要求权（否决权）。总统办公室2日表示，尹锡悦总统要求国会重新审议上述三项法案。此前，在国务总理韩德洙的主持下政府于上月30日召开国务会议，审议并通过了上述三项法案的再议要求权。韩德洙表示，朝野未能协商一致，由在野党单方面通过了上述法案。韩德洙说，政府已经以违反宪法上的权力分立原则、违反特别检察制度的补充性和例外性原则、有侵犯人权之虞等为由向国会提出了再议要求，但未被在野党接受。在野党再次单方面处理了上述法案，并将其移交政府。此次通过的法案实际上也剥夺了总统对特别检察官的任命权，违反了宪法规定的三权分立原则。韩德洙指出，《殉职海军陆战队队员特检法》只具备了第三方推荐的形式而已，如果在野党认为大法院院长推荐的候选人人选不合适，可以无限度的行使“否决权”，为所欲为的推荐特别检察官候选人。这是尹锡悦总统就任以来，第24次行使再议要求权。