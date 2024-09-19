韩国检方认定金建希女士收受名牌包无犯罪嫌疑

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韩国国际广播电台报道：韩国检方2日就尹锡悦总统夫人金建希女士涉嫌收受名牌包一案，认定其无犯罪嫌疑，向金建希女士提供名牌包的崔在英牧师也被认定无罪。这是检方在网络媒体“首尔之声”公开金建希女士收受名牌包的偷拍视频、引发争议10个月之后认定其无罪，这也是检方成立专案调查组进行调查五个月后得出的结论。此次是检方首次对现任总统夫人进行面对面调查，但围绕调查方式和最终得出的结论，持续引发争议。首尔中央地方检察厅当天对金建希女士涉嫌违反《禁止不正当请托法》作出了不起诉处理，认定其无犯罪嫌疑。检方对尹锡悦总统夫妇涉及的其他疑惑也进行了不起诉处理。在涉嫌受贿方面，检方认为不适用于非公务员身份的金建希女士，也没有证据证明尹锡悦总统与金建希女士共谋。有关金建希女士涉嫌违反受贿及律师法，检方认为在没有请托的情况下，不能认定其受贿。名牌包是为了研讨是否应指定为总统档案收藏在总统办公室而向检方提交的证物，尹锡悦总统夫妇并没有毁灭证据的嫌疑。金建希女士介入金融委员会常任委员任命过程的主张也是可以预测的人事调动，检方对此并未予以受理。此外，检方还对崔在英牧师涉嫌侵入住宅、妨碍执行公务、损害名誉等全部进行了不起诉处理。