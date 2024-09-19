调查：韩国人对统一负面看法达历年新高 二、三十岁年龄段年轻人尤为强烈

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韩国国际广播电台报道：一项调查显示，韩国国民每十人中就有三人认为没有必要和北韩统一，二、三十岁年龄段的年轻人对统一的负面看法尤为强烈。首尔大学统一和平研究院2日公布的《2024年统一看法调查》显示，回答“完全没有必要统一”和“基本没有必要统一”的占比合计达35.0%，为2007年该调查实施以来的最高值。回答“非常有必要统一”和“有一定必要统一”的占比合计为36.9%，为历次调查最低值。尤其值得关注的是，在20岁年龄段（19岁至29岁）人群中，47.4%的受访者认为“没有必要统一”；回答“有必要统一”的仅占22.4%。在30岁年龄段人群中，回答“没有必要统一”的占比为45.0%；回答“有必要统一”的为23.9%。负面看待统一的最大原因是“统一带来的经济负担”（33.9%），其次分别是“统一后可能产生的社会问题”（27.9%）、“南北政治体制不同”（19.2%）等。认为“不可能统一”的回答占比39.0%，为历次调查最高。在20岁年龄段和30岁年龄段人群中，这一占比分别为45.1%和43.1%，高于40岁年龄段（35.8%）、50岁年龄段（34.7%）和60岁年龄段（38.3%）。统一和平研究院院长金范洙（音译）指出，尹锡悦政府成立后，南北矛盾和紧张状态持续，对统一的负面看法总体上持续增强。对北韩持敌视态度的应答者占比连续三年上升，2021年为11.2%，2022年为13.6%，2023年升至18.6%，2024年达到22.3%，为调查实施以来的最高纪录。与此相反的是，仅有26.5%的应答者认为北韩政府可以信任。在对尹锡悦政府的对北政策的看法上，认为“非常满意”和“基本满意”的占比合计为43.1%，较去年的55.9%下滑12.8个百分点。另外，尽管政府指定了“脱北居民日”等，对脱北者抱有亲近感的应答者仅占到17.5%，为历次调查最低。在对周边国家的看法方面，50.9%的应答者认为北韩是最大威胁，其次分别是中国（30.8%）、俄罗斯（9.9%）和日本（5.4%）。一直以来，认为俄罗斯是最大威胁的占比为1%左右，分析指出，这一比例之所以大幅上升，主要受到了2022年2月俄罗斯攻打乌克兰的影响。此次调查由韩国盖洛普于7月1日至23日面向全韩1200名19周岁以上的成年男女，以一对一面谈的方式进行，置信度为95%，抽样误差为±2.8%。