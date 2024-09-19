韩国总理：培育尖端产业 完成改革 开启国民团结时代

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：韩国国务总理韩德洙表示，政府今后也将培育尖端产业、完成结构改革，开启国民团结的时代。韩德洙3日上午出席在首尔市钟路区世宗文化会馆举行的开天节4356周年庆祝典礼并发表贺词。他表示，政府将为下一代奠定开创健康、丰裕未来的基础。韩德洙指出，在将近5000年的历史中，檀君的民族意识一直都是团结国民、克服危机的坚实支柱；政府将竭尽全力进一步发扬迄今为止取得的成果并弥补不足。韩德洙表示，首先，政府将借助尖端产业开辟大韩民国经济的新道路。韩国凭借不输于全球任何一个国家的尖端产业竞争力，在半导体、电池、未来型汽车等领域不断抢先占据全球市场。然而稍有疏忽就有可能失去产业的主导权和市场，对经济安全也会构成巨大威胁。韩德洙指出，为了在未来产业领域与竞争对手拉开差距，最必不可少的就是大胆投资、培养核心人才和技术革新。政府将在“国家尖端产业培育战略”的基础上，集中投资半导体、人工智能、生物科技等尖端产业。韩德洙还指出，政府将通过结构改革实现可持续增长，大力推进未来国家竞争力的关键——养老金、医疗、教育、劳动四大改革。韩德洙尤其强调，政府定将完成守护国民生命和安全、保护未来一代的医疗改革。在改革过程中，政府将积极展开沟通、尽可能减少国民感受到的负担和痛苦，但决不能忘记“停止改革即倒退”这一惨痛的历史教训。韩德洙表示，韩国社会正在经历极为严重的矛盾和分裂，自由、民主、法治等共同体价值被蔑视，谎言和假新闻正在动摇社会秩序的根基。韩德洙还表示，政府将加倍努力地守护自由、民主、繁荣这一宪法价值，团结国民。政府还将继续通过“8.15统一基本政策”克服悲剧性的南北分裂。