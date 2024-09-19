产业通商资源部：中东局势对韩国影响有限

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韩国国际广播电台报道：随着中东局势的恶化，韩国政府对国内产业所受到的影响展开调查。产业通商资源部第二次官崔南浩4日上午在首尔的韩国贸易保险公社召开综合情况检查会议，就石油和天然气等能源供求及其价格、进出口、供应链等产业所受到的影响进行了检查。此前，本月1日伊朗对以色列发动导弹攻击等中东局势恶化，导致石油价格出现上涨势头。产业通商资源部表示，今后油价是否会持续上涨取决于以色列等主要国家的应对方向。该部门表示，中东局势对韩国产业的影响仍然有限。首先，在进口石油和天然气等能源方面，除了邻近以色列的红海以外，大部分能源运输船都确保了迂回航线，没有出现异常。产业通商资源部表示，在出口方面，韩国商品的船运业务也在顺利进行。以色列等中东国家依赖度较高的部分石油化学产品也能够替代进口。因此，对供应链的影响有限。为应对今后战争升级以及霍尔木兹海峡通行困难的情况，产业通商资源部决定，通过各领域的紧急应对小组，维持紧急联络机制。同时，立即启动紧急每日检查机制，实时监控有关动向。产业通商资源部第二次官崔南浩表示，目前并不能排除中东局势进一步恶化的可能性。因此必须考虑各种可能性，彻底应对可能发生的危机情况，维持迅速应对体系。