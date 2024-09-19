韩政府呼吁医疗界参与对话 称政府将持更开放的态度

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韩国国际广播电台报道：韩国政府再次要求医疗界在没有前提条件的情况下参与朝野医政协议机制、医疗改革特别委员会，并表示政府将以更加开放的态度参与对话。保健福祉部第二次官朴敏守4日在中央灾难安全对策本部会议上表示，应该结束持续七个月以来的矛盾。朴敏守强调，恢复信任至关重要，为此迈出的第一步就是对话。政府确信，通过对话和磋商将会充分消除此前在医疗界和政策推进过程中积累的误解。朴敏守还说，再次恳请医疗界参与朝野医政协议机制和医疗改革特别委员会，希望在不事先确定前提条件或议题的情况下参与对话。朴敏守说，政府也会以更加开放的态度真诚参与对话，期待医疗界尽快重返对话桌，开诚布公地对医疗的未来进行思考，为解决问题齐心协力。朴敏守还呼吁医疗界参与旨在扩充医生人力的供需推算委员会。人力供求推算委员会是以科学方式推算适当医疗人员规模的专家机构，将由医师协会、医院协会等保健医疗供应方团体推荐的过半专家组成，委员推荐截至本月18日。朴敏守说，在委员会的组成、讨论议题等方面，政府将最大限度的以开放式的心态与医疗界进行讨论，希望医疗界能够为推荐委员做出贡献。朴敏守还就本月开始进行的上级综合医院结构转型支援项目表示，将以重症患者为主运营上级综合医院，并加强与地区医院的合作。朴敏守说，为了加强实习和住院医生作为医学生的地位，将加快改善其教学环境。