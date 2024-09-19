韩总统办公室：集体休学不属于休学的范围

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韩国国际广播电台报道：最近首尔大学医学院批准了医学生提交的集体休学申请。对此，总统办公室表示，从申请休学的方式和标准来看，集体休学不属于休学的正常范围。总统办公室社会首席秘书张商允4日做客SBS广播节目时表示，这不属于休学的正常范围。张商允说，在学生学习过程中出现特殊情况或个人原因时，例如应征入伍或发生意外事故等个人原因导致难以继续学习，在这种情况下可以申请休学并获得批准。他说，没有特殊情况而集体要求休学不属于休学的范围，因此需要禁止，大学也一样，法律上也有相关的规定。张商允就调整2025学年医学院扩招规模问题表示，这已是离弦之箭，学生们已经在准备考试，不能再改变。张商允还就通过高考调整扩招规模问题表示，已经发布了医学院扩招计划公告，考生们也很清楚，如果现在改变规定，将会造成极大的混乱或引发法律纠纷。张商允还表示，其认为无论对话多么重要，如果政府为了与医疗界进行对话而任意作出承诺，反而会引起对方的不信任。关于2026学年度的医学院扩招规模，张商允表示，人力供需推算委员会将由医师协会等保健医疗团体推荐的过半数的专家组成，将会以科学的方法公正推算扩招规模。张商允再次呼吁医疗界重返对话。