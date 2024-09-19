韩国《金健熙女士特检法》《蔡上兵特检法》等法案在国会再议遭否决被废除

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦要求国会再议的所谓《金健熙女士特检法》、《蔡上兵特检法》和《地区货币法》4日在国会全体会议表决中被否决，三项法案被自动废除。国会300名全体议员当天参加不记名投票结果显示，《金健熙女士特检法》（赞成194票，反对104票，弃权1票，无效1票）、《蔡上兵特检法》（赞成194票，反对104票，无效2票）、《地区货币法》（赞成187票，反对111票，无效2票）三项法案全部被否决。根据规定，要求再议的法案若要在国会全体会议上获得通过，必须在籍议员（300人）过半出席、三分之二以上的出席议员赞成。执政党国民力量党此前敲定对上述三项法案行使再议要求权(否决权)，认为《金健熙女士特检法》和《蔡上兵特检法》是违反了三权分立的违宪特检法，在野党企图借此掌握调查权和起诉权。上述三项法案被废除后，在野党共同民主党计划在下周举行的国政监查中彻底查明与金建希女士相关的疑惑，并决定在11月再次审议特检法。《金建希女士特检法》等法案上月19日在国会全体会议上获得通过，本月2日因尹锡悦行使再议要求权而被返回国会重议。包括第21届国会在内，到目前为止，《金健熙女士特检法》是第二次被废除，当天被废除的《金建希女士特检法》将德国汽车操纵股价事件、涉嫌收受名牌包、涉嫌人事任命、介入公荐等疑惑均列为调查对象。