韩美两国草签第12次驻韩美军防卫费分担特别协定

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韩国国际广播电台报道：在美国总统选举即将到来之际而提前进入谈判的韩美两国3日在首尔草签了旨在决定2026年到2030年期间韩国须缴纳的驻韩美军驻扎费的第12次驻韩美军防卫费分担特别协定(SMA)。双方决定，逐年提高承担额，但降低了上调率。据悉，本次草签的驻韩美军防卫费分担特别协定生效的第一年2026年的分担金额比前一年调高了8.3%，达到1.5192万亿韩元。之后每年根据消费者物价指数(CPI),即物价上涨率予以上调。物价上涨率是进入21世纪以来韩美两国一直采用的上涨标准。但特朗普政府时期的2019年以后得七年期间则适用了比该标准更高的“国防费上调率”,年均上调了6.2%。当时取消的上限规定也恢复到原来状态,决定将年均最高上调幅度限制在5%水平。美国方面还决定，取消将韩国政府缴纳的分担额用于驻日美军基地的飞机运营等韩半岛以外的资产运营的惯例。韩国外交部方面表示，此次韩美两国完全没有讨论特朗普政府时期要求承担战略资产费用的有关事项。韩美两国在距离本次驻韩美军防卫费分担特别协定有效期结束还剩1年零8个月的今年4月破例提前着手进行了下一轮协定的谈判，并在5个月后达成了协议。对此，有观测认为，双方为应对总统候选人特朗普在今年11月美国大选中再次当选的可能性，加快了谈判进程。在正式签署协定之前，需要韩国政府的审议和总统批准,之后需要经过国会批准同意等程序。 韩美两国正式签署第12次驻韩美军防卫费分担特别协定预计至少需要一个月以上的时间。