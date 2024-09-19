第22届国会首次国政监查7日启动

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韩国国际广播电台报道：国会17个常任委员会从7日开始至下月1日为止，将对802个机构实施为期26天的国政监查。在第22届国会开启后首次进行的本次国政监查期间，朝野将就金建熙女士相关疑惑和共同民主党党首李在明的司法风险等问题展开正面交锋。国政监查第一天，法制司法委员会、政务委员会、科学技术情报放送通信委员会、行政安全委员会、文化体育观光委员会等十个常任委员会接受了国政监查。在对行政安全委员会行政安全部和人事革新处的国政监查中，在野党委员们重点质疑总统官邸非法扩建疑惑。在对总统官邸工程招标处的行政安全部的国政监查中，与金建希女士相关疑惑具有牵连的室内装潢企业“21Gram”代表和总统办公室总务秘书尹在纯(音译)等人士作为证人。国土交通委员会国土交通部的国政监查也因总统办公室和总统官邸非法扩建疑惑，“21Gram”代表等被选定为证人。在对国土交通部的国政监查中,杨平郡厅都市建设局局长和当时负责事业妥当性调查的京东工程公司会长等也被选定为证人，预计相关质疑将会持续。在科学技术情报放送通信委员会放送通信委员会的国政监查中，朝野将因国会弹劾表决而被停止职务的放送通信委员会委员长李真淑等作为证人出席，就放送通信委员会二人机制的妥当性等问题进行提问,朝野双方展开了激烈地辩论。在文化体育观光委员会文化体育观光部的国政监查中，大韩羽毛球协会会长金泽圭(音译)等人士作为证人出席，朝野对因巴黎奥运会金牌得主安世英选手的发言而引发的羽毛球协会运营和国家代表选手选拔等问题进行了质疑。