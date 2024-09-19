韩医疗界谴责政府有条件批准休学“违反宪法”

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韩国国际广播电台报道：韩国政府表示愿意以“明年返校”为条件，批准医学院学生的休学申请。对此，医疗界抗议称，这是侵犯学生和高校自由、违反宪法的草率对策。另外，政府还表示将研究把现行六年制的医学院课程压缩至五年的方案。医疗界对此谴责称，这将“削弱医学院教育”，并导致医疗质量下降。副总理兼教育部长官李周浩6日公布了《恢复医学院正常教学日程的紧急对策》，并表示将继续遵守“禁止联合休学”的原则，但同意以2025学年返校为条件，批准未返校学生的休学申请。医疗界批评这一对策是“违反宪法的草率对策”，应无条件批准学生的休学。全国医学院教授紧急对策委员会、全国医学院教授协议会、韩国医学院和医学专科研究生院协会、大韩医学会以及大韩医师协会在政府公布对策后作出了上述表态。这些团体指出，韩国教育部的对策侵犯了宪法第三十一条第四项所保障的高校自主权，并以医学生为对象剥夺了宪法第十条保障的国民基本权。这些团体强调，使医学生返校的唯一方法是为推进单方面政策道歉并与医疗界商讨。另外，教育部为防止医疗人力供应出现短缺，决定研究将六年制的教育课程缩短为五年制的方案。对此，上述团体谴责称，这一方案完全不考虑教学质量，试图通过强行调整教学日程掩盖低质教育。上述团体还表示，协会团体对教育部的一系列不合理的对策感到极其愤慨，并对政府越线的粗暴行为提出谴责。