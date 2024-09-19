三星电子高层就业绩欠佳发表道歉声明

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韩国国际广播电台报道：三星电子今年第三季度的营业利润为9万亿韩元，低于市场预期。因此，该企业高层就业绩不振发表了道歉声明。三星电子8日公布，今年第三季度的营业利润比去年同期增加了274.49%，但比前一季度减少了12.84%。但销售额创下了历史最高纪录，第三季度的销售额为79万亿韩元，比去年同期增加了17.21%，比前一季度增加了6.66%。今年第三季度三星电子的营业利润未能达到10万亿韩元以上的市场预测值。智能手机和电脑等的需求恢复速度低于预期，主力产品通用型DRAM萎靡不振，且半导体部门等低于市场预期。另外，据分析，在人工智能(AI)和服务器用存储器需求强劲的情况下，三星电子的高带宽存储器(HBM)与竞争企业相比未能取得明显成果，这也对业绩产生了影响。三星电子方面表示，DX(设备经验)因旗舰智能手机销售良好，SDC(三星显示器)因主要客户公司新产品上市的效果，业绩得到了部分改善。由于三星电子此次公布的是暂定业绩，当天没有公开三星电子各部门的具体业绩。三星电子半导体事业领导、设备解决方案(DS)部长(副会长)全永铉当天发表第三季度暂定业绩后，破例地进行了道歉。全永铉副会长通过发送给客户、投资者和职员的信件表示，由于公司业界没有达到市场期待，连基本的技术竞争力和公司的未来前景都令人堪忧，对此感到非常抱歉。他接着表示，所有的责任都在引领事业发展的管理层身上。为了克服危机，领导层一定会带头创造再次腾飞的契机。最重要的是将恢复技术的根本竞争力。