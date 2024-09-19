尹锡悦总统：在获得国民的支持下坚定不移地推行医疗改革

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韩国国际广播电台报道：正在新加坡进行国事访问的韩国总统尹锡悦8日就医疗改革问题表示，朝小野大的政局和低支持率确实成为改革的障碍，但只要国民支持改革，政府就不会动摇。尹锡悦在当天发行的新加坡《海峡时报》的书面采访中表示，虽然所有改革都面临困难，但是总统、执政党和在野党都没有战胜国民的权利。他强调说，只要信任国民、深入民心、用国民的力量进行国民所希望的改革就一定会成功。尹锡悦表示，要想守护国民的生命和国家的成长动力，就要改革医疗体系。世界上最先进的医疗服务的可持续性因差距和一边倒而受到威胁，这是开启医疗改革的核心理由。对于医疗界的反对，尹锡悦表示，正在推进提高对基础医疗的补偿以及缓解因医疗事故而导致医生承担法律责任的方案。尹锡悦还表明了深化东盟(ASEAN)安保、国防产业合作的意志。他说，将积极参与在东盟地区实施的联合军演，深化军工合作，将搞活与东盟国家国防部门的沟通。尹锡悦表示，东盟一直以团结一致的声音敦促违反联合国安理会决议的北韩停止非法核导开发、尽快重返对话，对此我们给予高度评价。新加坡是东盟的核心国家，尹锡悦总统计划对新加坡进行国事访问后，于10日出席在老挝举行的东盟峰会。尹锡悦指出，韩国和东盟关系中最值得期待的成果领域是数字转换和扩大环保领域的合作。东盟是世界上发展最快的数字市场之一，数字转换将成为印度、太平洋地区重要的未来成长动力。同时还强调，韩国将为东盟引领第四次产业革命时代做出贡献，并将成为支持东盟数字化转型的核心合作伙伴。对于区域内的自由贸易协定(FTA)，尹锡悦表示，韩国和东盟也应超越单纯的贸易伙伴，为了共同应对瞬息万变的贸易环境，发展成为经济安全伙伴。韩国和东盟的自由贸易协定(FTA)将成为重要平台。对于低生育问题，尹锡悦表示，低生育问题是左右可持续发展的核心议题，有必要与新加坡密切合作，希望两国共享扩大育儿休假、开放的移民政策等多种政策，并进行合作。