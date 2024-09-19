韩国和新加坡举行领导人会谈 签署《供应链伙伴关系协定》

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦与新加坡总理黄循财（Lawrence Wong）举行领导人会谈，签订了加强生物和能源等尖端产业领域战略物资供应链合作的《供应链伙伴关系协定》。据悉，正在新加坡进行国事访问的尹锡悦总统8日上午在与黄循财总理进行领导人会谈后举行的媒体发布会上表示，为应对国际经济的不稳定性，决定进一步加强战略物资供应链与能源的合作。尹锡悦表示，以《供应链伙伴关系协定》为基础，决定加强生物、能源、尖端产业领域的供应链合作，共同应对供应链的干扰。同时还强调，作为世界第三大液化天然气进口国的韩国和全球液化天然气交易中心的新加坡之间此次签订的《液化天然气供需合作谅解备忘录(MOU)》将为构建稳定的国际能源供应链做出贡献。与此同时，尹锡悦还表示，将加强包括将成为未来发展原动力的人工智能（AI)在内的尖端技术和创业领域的合作。当天签订的《技术合作谅解备忘录(MOU)》和《创业合作谅解备忘录(MOU)》将为此起到引导作用。韩国和新加坡领导人还就加强人际和物资交流的制度基础达成了协议。同时，尹锡悦总统表示，两国一致认为，国际社会绝对不会容忍北韩的非法核开发和鲁莽的挑衅行径，并决定加强密切合作，并以此次东盟峰会为契机，向国际社会发出明确、团结一致的对北韩信息。另外，两国首脑在2025年韩国和新加坡建交50周年之际，就明年建立“战略伙伴关系”达成协议，同意为此进一步加强战略合作。