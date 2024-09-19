金正恩委员长：无意攻击大韩民国

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韩国国际广播电台报道：北韩国务委员长表示，无意攻击大韩民国，并威胁称，如果韩国企图对其使用武力，将不排除核攻击。北韩官方媒体《劳动新闻》8日报道说，为纪念金正恩国防综合大学建校60周年而前去访问的金正恩委员长7日发表了上述讲话。金正恩再次强调了"两国论"，并称，即使是一想起韩国，都会毛骨悚然，根本不想面对这种国家的人。以前经常说解放南方，也经常提起武力统一，但如今对此毫无兴趣，在宣布“两国论”之后，就更不关心那个国家了。金正恩还表示，问题是他们时不时地触碰我们，美帝和傀儡把韩美同盟变为以核为基础的同盟，这种战争骚乱和挑衅行为随时都隐含着打破朝鲜半岛力量均衡的危险性。金正恩把韩半岛局势不稳定的责任推卸给了美国和韩国。金正恩威胁道，破坏朝鲜半岛（韩半岛）的战略力量均衡就是战争，我们走向军事超级强国与核强国的步伐将会加快。金正恩在此次演说中再次批判尹锡悦总统发表“国军节”纪念词是“非正常的思维方式”，并嘲讽道，连一个像样的战略武器都没有的家伙凭借他人的核武器，建立了徒有虚名的“战略司令部”。另外，在提及尹锡悦总统提出的以压倒性军事力量予以应对时，金正恩强烈谴责称，即使出现无敌名将，也无法拿出能克服核与常规战斗力差距的对策。金正恩称尹锡悦是“不健全的人”。