韩国今年8月份的经常收支实现66亿美元顺差

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：随着以信息通信设备和半导体等信息技术产品为中心的对外出口持续向好，韩国经常收支连续四个月实现顺差。韩国央行韩国银行8日发表的“2024年8月份国际收支暂定统计资料”显示，8月份经常收支顺差为66亿美元。韩国经常收支从今年5月开始连续四个月保持顺差，8月份的顺差幅度比7月份（89.7亿美元）有所减少。从8月份的经常收支项目来看，出口额减去进口额的商品收支顺差为65.9亿美元。虽然比7月份（83.3亿美元）的顺差幅度有所减少，但比去年同期（52亿美元）有所增加。据统计，8月份韩国对外出口为574.5亿美元，同比增长7.1%。以信息通讯设备和半导体等信息技术产品为中心，韩国对外出口连续11个月呈增长趋势。与此相反，汽车和化工产品等非信息技术产品的出口大部分有所减少。从地区来看，韩国对欧盟、东南亚、美国的出口出现了两位数增长，对中国和日本的出口也持续增加。8月份韩国的进口额为508.6亿美元，同比增长4.9%。原材料、资本货物、消费品的进口均比一年前有所增加，继7月份之后连续两个月保持增长势头。8月份韩国服务收支出现12.3亿美元的逆差。运输部门顺差有所增加，服务收支整体逆差幅度比上月减少。