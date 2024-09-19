北韩最高人民会议更改社会主义宪法

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韩国国际广播电台报道：北韩最高人民会议9日宣布，修改社会主义宪法，但尚未公开是否反映了北韩国务委员长金正恩提到的“两国论”。北韩官方媒体朝鲜中央通讯社报道，“朝鲜第十四届最高人民会议第十一次会议”于7日至8日在平壤万寿台议事堂召开，对社会主义宪法部分内容进行了修改和补充。但是，金正恩委员长今年1月指示的反映领土条款和删除“统一”表述的内容尚未提及，金正恩也没有出现在会场。据预计，此次会议将删除“和平统一”或“北半部”等表述，新设领土条款的修宪内容。据专家预测，考虑到韩国、其周边国家以及美国大选结果等，为了提高其政治筹码，北韩有可能会推迟金正恩委员长去年年底宣布的“敌对性的两国关系”的后续修宪工作。据外电报道，北韩最高人民会议常任委员会委员长崔龙海表示，根据最高人民会议关于全面实施十二年义务教育制度的法令通过后，北韩高中毕业生的年龄从今年起发生改变，该议案主要修改北韩公民的劳动年龄和选民年龄。在现有的北韩宪法中，劳动年龄为16岁以上，17岁以上被赋予选举权。北韩的社会主义宪法于1972年12月获得通过，此次是第11次修改。另外，此次会议还公布了一系列人事任命，任命努光铁为北韩国防相；任命李万寿为国家建设监督相；任命金成彬为国家科学技术委员会委员长。据悉，卢光哲是在2018年作为北韩国防相在《9·19南北军事协议》上签名的人物。