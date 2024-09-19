韩国总统尹锡悦出席“新加坡讲座”发表演讲

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韩国国际广播电台报道：正在新加坡进行国事访问的韩国总统尹锡悦9日在新加坡政府下属的尤索夫伊萨东南亚研究院(Yusof Ishak Institute, ISEAS)主办的“新加坡讲座”（Singapore Lecture）上以“实现印太自由、和平、繁荣的韩半岛统一蓝图”为主题发表了演讲。此次演讲成为尹锡悦总统首次说明“8·15新统一基本政策”所具有的国际连带意义的机会。新加坡讲座是尤索夫伊萨东南亚研究院邀请在新加坡外交部赞助下访问本国的主要首脑级人士发表演讲的世界权威演讲活动。在新加坡金融管理局(MAS)的资助下，尤索夫伊萨东南亚研究院于1980年创立，同年10月，诺贝尔经济学奖获得者、芝加哥大学教授米尔顿·弗里德曼(Milton Friedman)首次进行了演讲。接着，前美国国务卿亨利·阿尔弗雷德·基辛格（Henry Alfred Kissinger）受邀参加第二届演讲，中国国家主席习近平、前日本首相安倍晋三、印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Damodardas Modi）等都在该演讲会上进行过演讲。尹锡悦总统在新加坡演讲结束后，与当地同胞举行午餐恳谈会。在结束对新加坡的国事访问后，前往举行东盟(ASEAN)首脑会议的老挝万象。