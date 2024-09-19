韩国第六次入选联合国人权理事会成员

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韩国国际广播电台报道：当地时间9日在美国纽约召开的联合国大会人权理事会成员选举中，韩国当选理事会成员，任期三年（自2025年至2027年），这是韩国第六次入选人权理事会成员。联合国人权理事会（United Nations Human Rights Council）是2006年联合国经济及社会理事会(ECOSOC)所属人权委员会晋升为联合国大会下属机构后成立的，总部设在瑞士的日内瓦，其目标是致力于维护各国人权免于侵害。人权理事会负责增进国际社会的人权和基本权利，应对重大且有组织性的侵犯人权的行为，并起到劝告作用。在今年的人权理事会成员选举中，亚太地区共有五个空缺，韩国、塞浦路斯、马绍尔群岛（全称“马绍尔群岛共和国”）、卡塔尔、沙特阿拉伯、泰国等六个国家提出申请，最后除了沙特阿拉伯以外的五个国家均入选。在本次选举中，韩国获得161票，在六个国家中排名第四。据悉，联合国人权理事会由亚太13国、非洲13国、中南美8国、西欧7国、东欧6国等47个理事会成员组成。这些人权理事会成员通过193个联合国会员国的不记名投票，每年更换三分之一，任期为三年，只能连任两次。此前，韩国在2006年至2008年、2008年至2011年、2013年至2015年、2016年至2018年、2020年至2022年，共五次担任人权理事会成员。韩国曾于2022年亚太地区四个理事会成员空缺席位的选举中试图连任，但最终以第五位的名次落选。韩国外交部在入选人权理事会成员后通过报道资料进行评价称，此次当选是国际社会对韩国一直以来为保护和增进国内外人权所作出努力的评价，也是积极展开外交谈判的成果。在未来三年期间，作为人权理事会成员，政府将积极参与包括北韩人权问题在内的主要国际人权事务、人权保护与伸张等国际社会的努力工作。