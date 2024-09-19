韩国东盟建立全面战略伙伴关系 声明尊重南中国海航海自由

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韩国国际广播电台报道：韩国和东盟当地时间10日建立全面战略伙伴关系（CSP，Comprehensive Strategic Partnership）。双方在尹锡悦总统出席东盟系列峰会期间签署了以上述内容为主的联合声明。总统办公室表示，韩国和东盟于1989年建立对话关系，时隔35周年提升至最高水平伙伴关系，反映了这一期间双方合作扩大和发展的成果。尹锡悦总统就任以来连续三年出席东盟系列峰会。尹锡悦总统在韩国东盟峰会上表示，韩国和东盟将在最高水平伙伴关系的基础上，共同书写崭新未来的历史篇章。随着双边关系的提升，双方商定推动三个领域的合作项目。在政治安全领域，首届韩国东盟国防部长面对面会议将于今年11月举行；双方还商定提高战略合作和安全合作的水平，包括为加强东盟的网络安全能力提供援助。在经济领域，双方商定推动建立韩国东盟智库对话、着手建立韩国东盟数字创新旗舰中心（2024年）、开展智慧城市合作。在社会文化领域，双方将推动实施在未来五年四万名东盟学生的研修项目，并于明年启动理工科尖端领域（STEM）奖学金项目。联合声明还包含了增进地区和平与安全的方案。声明指出，重申维持并增进南中国海的和平、稳定、安保、安全以及包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）在内的国际法所规定的航海、航空自由的重要性。声明提出，增进对依据获得普遍认可的国际法原则和平解决争端的尊重，促进对国际法的尊重。这被认为是对中国的遏制，中国近期在南中国海频繁展开军事活动。东盟则表示支持尹锡悦总统在光复节公布的“8·15统一基本政策 ”。双方表示，支持大韩民国为展开和平对话，为在无核、和平、繁荣的韩半岛建立永久和平与稳定而持续作出的努力，认可大韩民国对8·15统一基本政策赋予的重要性。韩国和东盟于1989年建立对话关系以来，1991年建立“全面对话关系”，2004年建立“全面合作伙伴关系”，2010年建立“战略伙伴关系”。同一期间，双方贸易额从82亿美元猛增至1872亿美元、投资额从9200万美元增至74亿美元、人员往来从28万人次增至1018万人次，分别增长23倍、80倍和37倍。