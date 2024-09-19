KDI连续11个月评价韩国内需低迷

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韩国国际广播电台报道：韩国开发研究院（KDI）维持了内需低迷限制韩国经济运行情况改善的观点。韩国开发研究院还指出，以建设投资为主，内需下行趋势明显，持续低迷。韩国开发研究院在10日公布的《经济动向10月号》中指出，韩国出口保持良好走势，但是内需则以建设投资为主迟迟不见复苏，掣肘经济运行情况的改善。韩国开发研究院自去年12月起连续11个月维持了内需低迷的判断，本次尤其指出，建筑业下滑势头日益明显，导致低迷持续。8月建筑业生产同比下滑9%，减幅较前一个月（-5.2%）有所扩大。韩国开发研究院指出，去年以来建筑订单持续减少，其影响逐步显现，今后建设投资的萎缩趋势还将持续一段时间。韩国开发研究院还指出，消费也以商品消费为主呈现低迷态势。从8月零售数据来看，汽车、家电产品、服装等大部分产品均较去年同期有所减少。不过出口则保持了良好走势。受开工天数减少的影响，上月出口增幅（7.5%）较前一个月有所收窄；不过按照日均标准计算则增长了12.9%。具体来看，半导体的出口和生产保持在较高的水平上，汽车生产也较受罢工影响的7月有所恢复。通胀速度也迅速放缓，上月消费者物价涨幅为1.6%。另外，韩国开发研究院指出，中东地区冲突是外部环境的重要变数。受中东地缘政治危机加剧的影响，上月持续下滑的国际油价本月转为上升，不确定性扩大。