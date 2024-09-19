韩政府呼吁医疗界停止消耗性矛盾 不设前提参与对话

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韩国国际广播电台报道：韩国医疗空缺状态进入第8个月，韩国政府呼吁医疗界停止消耗性矛盾、参与朝野医政磋商机制并推荐人力供需估算委员会委员人选。保健福祉部第二次官朴敏守10日在应对医生集体行动的中央灾难安全对策本部会议上指出，国民和患者就医不便与不安已持续了8个月，当前应停止消耗性矛盾、展开对话。政府于上月30日宣布组建旨在科学估算适当医疗人力的人力供需估算委员会。医疗界的人选推荐截至本月18日，但大韩医师协会已表示不会参加。对此，朴敏守表示，再次恳请医疗界相信政府的诚意、推荐委员人选，并再次恳切地呼吁医疗界不设任何前提条件、参与对话。另据保健福祉部的统计结果，近期医疗机构急诊室接待的轻症患者数量有所减少，重症和急诊患者的人数与平时持平。朴敏守表示，轻症患者从以往的8000余名减少至6000余名，重症和急诊患者维持在1300余名左右，与平时没有明显差异。朴敏守还表示，从发病至抵达急诊室所需的时间来看，33.3%低于两个小时，18.2%低于一个小时，与平时没有明显差异；抵达急诊室后医生的首次诊疗时间从平时的24.7分钟减少至17.9分钟。另外，政府对今年第二季度死亡人数上升的情况做出了说明。朴敏守表示，有意见指出2024年第二季度死亡人数上升，不过学术界认为，上升幅度约为1.1%，不具有统计学意义。