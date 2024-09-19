《福布斯》全球最佳雇主榜单公布 三星电子从冠军跌至第三

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韩国国际广播电台报道：三星电子第三季度业绩低迷，并从美国《福布斯》“全球最佳雇主”榜单的冠军宝座上跌落。10日，《福布斯》最近公布的“全球最佳雇主”榜单显示，三星电子在主要跨国企业中排名第三。三星电子自2020年起连续四年排名第一，今年则落后于排名第一、二的微软和谷歌母公司Alphabet。《福布斯》和德国商业数据机构Statista合作，以850家跨国企业集团来自50余个国家的30万名员工为对象进行了问卷调查。跨国企业集团指至少在两个大洲雇用1000名员工以上的公司。参加调查的员工根据是否愿意推荐给家人或朋友、薪资、人才开发、远程工作选项等标准对公司进行评价。三星电子排名下滑主要受今年7月三星电子最大工会“全国三星电子劳动组合”展开1969年公司创建以来的首次罢工等事件的影响。去年半导体行业不景气，三星半导体业务出现将近15万亿韩元的亏损，导致奖金减少。另外，继今年5月器兴工厂发生两名工人被辐射的事故之后，印度家电工厂已持续罢工一个月。受到DRAM表现不佳、HBM（高带宽内存）业务延迟的影响，三星电子第三季度的业绩也不及市场预期，为此高层还罕见地对外道歉。在榜单前十名中，大部分均为欧美企业。美国Adobe系统公司排名第四，宝马集团、达美航空、空客、宜家、乐高集团、IBM等也跻身前十。英伟达从去年的第154名大幅升至第22名，台积电也从第534名升至第218名；苹果则从去年的第4名跌至第15名。包括三星电子在内，共有24家韩国企业入围今年的榜单，与去年（23家）持平。KB金融集团从去年的第48名升至今年的第11名，其余企业包括新韩金融集团（第92名）、起亚汽车（第108名）、IBK企业银行（第123名）、现代汽车（第137名）、NAVER（第148名）、SK集团（第153名）、 LG（第171名）等。