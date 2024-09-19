韩国小说家韩江荣获诺贝尔文学奖

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韩国国际广播电台报道：凭借小说《素食者》而知名的韩国作家韩江获得了今年的诺贝尔文学奖。韩江是首位获得诺贝尔文学奖的亚洲女作家，也是继已故前总统金大中获得诺贝尔和平奖之后，第二位获得诺贝尔奖的韩国人。瑞典皇家科学院就评选理由表示，这是一篇极具冲击力和诗意的散文，其直面历史创伤，揭示人类在生活中的软弱。韩江在首尔的家中通过电话得知获奖消息，她表示，非常惊讶和荣幸。前辈作家们的努力与力量赐予了她灵感，韩国文学伴随着她长大，希望这次获奖的消息对韩国读者和作家同行来说是一件好事。韩江的代表作品有《不做告别》《白》和《素食者》等。获悉韩江获得诺贝尔文学奖后，韩国政界也一致表示欢迎。尹锡悦总统在社交网站发文祝贺说，这是韩国文学史上的伟大成就，也是一个举国欢庆的事情。执政党国民力量党党首韩东勋和在野党共同民主党党首李在明也发来了祝贺信息。海外媒体和出版社重点报道了韩国小说家韩江获奖的消息。美联社表示，这反映了韩国文化在全球的影响力日益增强、举足轻重。路透社介绍说，韩江的父亲也是一位小说家，她拥有深厚的文学背景。日本主要媒体报道称，这是韩国人首次获得诺贝尔文学奖，也是首位获得该奖的亚洲女作家。中国媒体也盛赞韩江的作品以其深刻的主题意识和独特的叙事风格而闻名。英国文学奖国际布克奖方面对韩江获得诺贝尔文学奖表示欢迎，认为这是一个大好消息。出版韩江小说的英国出版社祝贺说，韩江是一位与众不同的令人惊奇的作家。