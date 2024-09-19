北韩声称，已指示炮兵部队在南北分界线一带做好射击准备

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韩国国际广播电台报道：据北韩官方媒体朝鲜中央通讯社报道，因南韩无人机渗透到平壤而加剧军事紧张局势，北韩军部下令在边境附近的部队完全进入射击准备态势。据报道，北韩军总参谋部13日晚表示，12日向边境附近的炮兵联合部队及被赋予重要火力作战任务的部队下达了准备射击的作战预备指示。按照战时部队成员编制，全副武装的八个炮兵旅将在13日20点之前转换为射击待命状态，以完成各种作战保障工作。北韩军总参谋部表示，韩国无人机进一步侵犯我国国境及首都上空的可能性很高。如果韩方再次发起挑衅，就必须立即打击敌人的特定目标，并要求各级部队做好彻底的应对态势。与此同时，北韩军总参谋部向各级部队、区分队下达了加强监视警戒执勤的指示，在韩国无人机侵犯的平壤一带增加了防空(地对空)监视哨所。北韩劳动党中央委员会副部长金与正13日晚上再次发表谈话，要求拟定防止再次发生类似事件的对策方案。金与正表示，截止目前，首尔痞子们尚未正确判断局势，误以为最近不过是在唇枪舌剑、虚张声势。韩军痞子们应该克制轻举妄动的行径，立即保证不会再次发生侵犯他国领空的挑衅行为。北韩声称，韩国无人机本月三次渗透至平壤，并散发针对北韩的传单。在此情况下，韩国军方则采取“无法确认事实关系”的立场。对此，北韩劳动党中央委员会副部长金与正12日威胁称，如果韩国无人机再次出现在平壤上空，将发生“可怕的灾难”。韩国国防部对此回应称，如果北韩给韩国造成危害，那一天将成为北韩政权的末日。