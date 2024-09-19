韩国军方发现北韩正准备爆破京义线和东海线

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韩国国际广播电台报道：韩军监视设备发现，北韩正在进行京义线、东海线公路的爆破准备工作。北韩此前宣布将彻底切断南北之间的陆路连接、实现要塞化。韩国联合参谋本部公报室长李成俊（音译）14日在国防部例行记者会上表示，目前北韩为扭转局面，有可能进行发射太空发射体、作秀式爆破京义线和东海线以及轻度挑衅行为等，军方正保持应对态势。北韩总参谋部9日在新闻稿中宣布，9日起将彻底切断与大韩民国相连接的地区公路和铁路，建立坚固的防御工事，开展要塞化工程。北韩总参谋部还表示，为防止偶发性冲突，已通过电话向美军发送通知。同一天北韩通过联合国军司令部与北韩军之间的通信线路发送通知指出，我方（北韩）从9日起将在南韩边境附近启动工程，以彻底切断我方（北韩）地区与大韩民国相连接的东西部公路和铁路。北韩还表示，为此北韩将投入大批人员和重型装备，并计划进行爆破作业，韩国应负责任地研究必要对策。北韩从去年底开始采取破坏南北铁路、公路的措施。据联参消息，北韩于去年11月在京义线公路附近播撒树叶形地雷，同年12月在东海线埋雷，今年3月拆除了东海线公路的围栏，4月拆除了京义线公路的路灯。北韩还于今年5月拆除了东海线铁轨和轨枕，6月拆除了东海线公路的路灯，7月拆除了京义线铁轨和轨枕，8月拆除了京义线列车停放站。