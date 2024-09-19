中国时隔五个月再次举行围台军演

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韩国国际广播电台报道：中国军方宣布，14日投入陆军、海军、空军、火箭军等兵力，开展了围台军事演习。中国人民解放军东部战区新闻发言人李熹于当地时间凌晨5时在社交媒体官方账号上公布了上述消息。李熹表示，东部战区组织战区陆军、海军、空军、火箭军等兵力，在台湾海峡、台岛北部、台岛南部、台岛以东，开展“联合利剑-2024B”演习。李熹尤其指出，舰机多向抵近台岛，诸军兵种联合突击。李熹表示，重点演练海空战备警巡、要港要域封控、对海对陆打击、夺取综合制权等科目，检验战区部队联合作战实战能力。李熹还表示，这是对“台独”分裂势力谋“独”行径的强力震慑，是捍卫国家主权、维护国家统一的正当必要之举。中国军方针对亲美反中的台湾总统赖清德今年5月20日发表的就职演说，于同月23日、24日开展了“联合利剑-2024A”围台军演。中国国务院台湾事务办公室曾在5月军演后的例行记者会上表示，只要“台独”挑衅不止，解放军捍卫国家主权和领土完整的行动就一刻也不会停息。时隔5个月举行的此次围台军演是针对本月10日赖清德发表的“双十”（台湾建国日）纪念讲话。赖清德在第113周年台湾国庆大会纪念讲话中指出，中华民国已经在台澎金马落地生根，和中华人民共和国互不隶属。赖清德还提出“两国论”，并强调“中华人民共和国无权代表台湾”。中国外交部在赖清德发表讲话当天表示，赖清德的讲话再次暴露其冥顽不化的台独立场，暴露其为谋取政治私利不惜推高台海紧张局势的险恶用心。中国商务部于12日表示，将考虑对台湾采取进一步的经济反击行动。