驻韩美军永平训练场射击训练时隔六年恢复正常

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韩国国际广播电台报道：位于韩国京畿道抱川市的驻韩美军罗德里格斯训练场(永平训练场)的射击训练时隔六年恢复正常。韩国国防部、抱川市、居民代表(泛市民对策委员会)、陆军第五军团14日签订了包括在永平训练场实施的驻韩美军所有射击训练正常化内容的谅解备忘录。在永平训练场，自2018年1月驻韩美军发射20多枚机关枪子弹导致在抱川永北面夜味里附近陆军八师团下属的坦克大队中发生的飞弹事故(子弹或炮弹击中岩石或坚硬的物体后弹向不特定地方的现象)发生后，射击训练一直受到限制。国防部表示，以此次谅解备忘录为契机，包括阿帕奇直升机射击在内的驻韩美军在永平训练场进行的所有射击训练将完全恢复正常。国防部评价称，永平训练场重新找回了驻韩美军综合训练场的面貌。通过保障驻韩美军的稳定训练，奠定了进一步加强韩美联合防卫态势的基础。谅解备忘录中还包含了国防部、抱川市、居民代表、陆军第五军团立即启动“永平训练场纠纷管理协议会”下属的特别小组委员会、迅速促进在永平训练场附近建立综合文化体育城协议的内容。国防部方面表示，此次谅解备忘录的签署是军民共同发展的新典范。今后国防部为了保障地区社会发展和国家安全的军队训练环境，将继续与地区社会进行沟通与合作。