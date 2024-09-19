韩联参：北韩炸毁了京义线和东海线南北连接道路

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韩国国际广播电台报道：韩国联合参谋本部(简称“韩联参”)透露，北韩15日炸毁了京义线和东海线南北连接道路。韩联参在向国防部出入记者团发送的报道信息透露，北韩当天中午炸毁了京义线及东海线南北连接道路军事分界线以北的部分路段，韩军正在加强监视和警戒。北韩炸毁京义线和东海线南北连接道路，可被解释为全面切断南北陆路、进行要塞化工程。此前，北韩人民军总参谋部9日通过报道表示，自9日起，将完全切断与韩国相连的我方（北韩）地区的道路和铁路，用坚固的防御建筑进行要塞工程。并表示，为了防止偶发性冲突，北韩已通过电话通知了美军。据悉，北韩在同一天通过联合国军司令部和北韩军通信网发送通知文表示，北韩将从10月9日起在南侧国境线一带进行工程，以完全切断连接韩国东西部的道路及铁路。工程将投入大量人力和重型装备，还将进行爆破作业。韩方应负责任地寻求必要的对策方案。自北韩宣布完全切断南北陆路后，韩军方面一直在监视北韩军队炸毁京义线和东海线道路的准备动向。据韩联参透露，北韩去年11月在京义线道路附近埋设了树叶型地雷，同年12月又在东海线埋设地雷，今年3月拆除东海线道路围栏，4月拆除京义线道路路灯，5月拆除了东海线铁路轨道及枕木，6月拆除了东海线道路路灯，7月拆除了京义线铁路轨道及枕木，8月又拆除了京义线列车车库。韩联参议长金明秀10日在国会国防委员会联合参谋本部国政监查中公开了包括上述内容的北韩切断南北陆路作业的相关照片。并表示，京义线和东海线在8月被切断，韩方之前已对这一动向进行了监视。